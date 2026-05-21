Юбилейный iPhone может получить экран, изогнутый с четырёх сторон

Apple может подготовить заметное изменение дизайна iPhone к 2027 году. Об этом сообщил китайский инсайдер Digital Chat Station со ссылкой на данные из цепочки поставок.

По его словам, юбилейный iPhone получит изогнутый экран. Речь идёт не о классическом «водопадном» дисплее с загибом по бокам, а о панели, которая будет закругляться со всех четырёх сторон.

Ранее сообщалось, что модель 2027 года также может получить рамку толщиной около 1,1 мм. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Подобные решения уже использовали Android-производители, включая Samsung, Huawei и Vivo. Однако в последние годы рынок начал возвращаться к более плоским экранам из-за ложных нажатий, сложности ремонта и высокой стоимости производства.

Digital Chat Station считается одним из известных источников утечек о смартфонах. Ранее он раскрывал характеристики Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также детали Realme GT 7 Pro и Dimensity 9400.