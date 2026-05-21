Юбилейный iPhone может получить экран, изогнутый с четырёх сторон | The GEEK
Новости

Юбилейный iPhone может получить экран, изогнутый с четырёх сторон

Apple может серьёзно изменить дизайн iPhone к 2027 году.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 13:24
Юбилейный iPhone может получить экран, изогнутый с четырёх сторон

Apple может подготовить заметное изменение дизайна iPhone к 2027 году. Об этом сообщил китайский инсайдер Digital Chat Station со ссылкой на данные из цепочки поставок.

По его словам, юбилейный iPhone получит изогнутый экран. Речь идёт не о классическом «водопадном» дисплее с загибом по бокам, а о панели, которая будет закругляться со всех четырёх сторон.

Ранее сообщалось, что модель 2027 года также может получить рамку толщиной около 1,1 мм. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Подобные решения уже использовали Android-производители, включая Samsung, Huawei и Vivo. Однако в последние годы рынок начал возвращаться к более плоским экранам из-за ложных нажатий, сложности ремонта и высокой стоимости производства.

Digital Chat Station считается одним из известных источников утечек о смартфонах. Ранее он раскрывал характеристики Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также детали Realme GT 7 Pro и Dimensity 9400.

Обсудить

Главное по теме

Подборки Лучшие компактные планшеты 2026: 5 моделей, которые помещаются в руку

Большой планшет лежит дома. Компактный живёт с тобой. И впервые за долгое время выбор есть не только между…
Новости Стив Джобс использовал «пивной тест» при найме сотрудников в Apple Новости Apple переведет все iPhone 18 на собственные модемы

Похожие материалы

iPhone Выход первого складного iPhone оказался под угрозой срыва

Шарнир в прототипах оказался слабой стороной, которая не соответствует стандартам контроля качества компании.

 Apple Apple получила престижную награду за дизайн Liquid Glass в iOS 26

Жюри отметило интерфейс в категории Interactive / UX / UI, несмотря на критику первых бета-версий со стороны пользователей.

 Android Более 20 Android-смартфонов смогут обмениваться файлами с iPhone через AirDrop

Google анонсировала расширение распространения функции Quick Share.

 Apple Монету со Стивом Джобсом выпустили в США

Выпуск памятной монеты призван отметить его вклад в развитие современной цифровой индустрии и влияние на технологическую культуру.

Скидки и подборки

ИИ переезжает из приложений в карманы: 5 носимых гаджетов 2026, за которыми стоит следить 5 аксессуаров для iPhone, без которых Pro-модель работает на половину мощности 5 отличных смартфонов до 25 000 рублей, которые можно купить прямо сейчас 5 альтернатив WHOOP без подписки в 2026 году: какой безэкранный браслет выбрать Подарки на 8 Марта: лучшие идеи для любого бюджета от 3 000 до 19 000 ₽ Чем заменить Telegram для переписки с родными и друзьями

Последние новости

Вышел браузер Vivaldi 8.0 с большим обновлением интерфейса Яндекс Go получил встроенного ИИ-помощника для выбора товаров и услуг Хакер раскрыл реальные продажи смартфона Трампа, слив данные клиентов Trump Mobile В Telegram добавили ботов-секретарей для автоматических ответов на входящие сообщения   Dreame выпустила в России беспроводную газонокосилку A1 Pro 2000 Все новости
Тренд
iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублейiQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублей

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Realme 16 5G: тонкий, живучий, с зеркалом. Баловство или гениальная идея?

    Обзоры

  2. Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: настоящий фотофлагман, у которого всего одна проблема

    Обзоры

  3. Обзор HONOR 600 Lite: удачная работа над ошибками с ложкой дёгтя

    Обзоры

  4. iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман с вентилятором внутри

    Обзоры

  5. Обзор Baseus Inspire XH1: оранжевые наушники с тюнингом от Bose и автономностью на две недели

    Обзоры

  6. Обзор iQOO Z11x: смартфон с батареей на 7200 мА·ч, который реально живёт два дня

    Обзоры
Смотреть все обзоры