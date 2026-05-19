Google выпустила Gemini Omni — модель для генерации и редактирования видео

Google представила Gemini Omni — семейство моделей для генерации и редактирования видео с использованием текстового описания, изображений, рисунков и видеоматериалов. На старте пользователям доступна облегченная версия — Omni Flash.

Пользователь может загрузить ролик, добавить текстовый запрос и получить переработанное видео. Например, можно изменить ракурс, стиль или даже отдельные детали, не теряя целостности исходной сцены.

Модель учитывает физику, корректно моделирует движение объектов с учетом гравитации и кинетической энергии, а также рассуждает о том, что должно произойти дальше.

Кроме того, в сервис встроены шаблоны, которые помогают быстро создавать готовые видеофрагменты. Также есть возможность создания цифрового аватара пользователя для дальнейшего использования в видео.

Gemini Omni Flash уже доступна для подписчиков Google AI Plus, Pro и Ultra по всему миру в приложении Gemini и Google Flow.