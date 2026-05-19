Google выпустила Gemini Omni — модель для генерации и редактирования видео | The GEEK
Новости

Google выпустила Gemini Omni — модель для генерации и редактирования видео

Будущее видеомонтажа наступило?
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 22:29
Google выпустила Gemini Omni — модель для генерации и редактирования видео

Google представила Gemini Omni — семейство моделей для генерации и редактирования видео с использованием текстового описания, изображений, рисунков и видеоматериалов. На старте пользователям доступна облегченная версия — Omni Flash.

Пользователь может загрузить ролик, добавить текстовый запрос и получить переработанное видео. Например, можно изменить ракурс, стиль или даже отдельные детали, не теряя целостности исходной сцены.

Модель учитывает физику, корректно моделирует движение объектов с учетом гравитации и кинетической энергии, а также рассуждает о том, что должно произойти дальше.

Кроме того, в сервис встроены шаблоны, которые помогают быстро создавать готовые видеофрагменты. Также есть возможность создания цифрового аватара пользователя для дальнейшего использования в видео.

Gemini Omni Flash уже доступна для подписчиков Google AI Plus, Pro и Ultra по всему миру в приложении Gemini и Google Flow.

Обсудить

Главное по теме

Новости Google представила ИИ-агента Gemini Spark. Он автономно выполняет задачи пользователя

Инструмент может выполнять регулярные действия, обучаться новым навыкам и выстраивать полноценные рабочие процессы.
Новости Google разрешила Пентагону использовать Gemini, несмотря на протест сотрудников Новости Apple получила полный доступ к Gemini и использует её для обучения своих ИИ

Похожие материалы

Google Google и Samsung готовят умные очки на Android XR с оправами Gentle Monster

Устройство выйдет осенью 2026 года и будет работать как аудиоочки без встроенных дисплеев.

 Google Google представила Gemini Intelligence для Android с ИИ-виджетами

Среди возможностей: генерация виджетов по текстовому запросу, выполнение многоэтапных задач в фоне и улучшенная работа Gemini в Chrome…

 Google Google Pixel 11 Pro получит дополнительный экран в блоке камер в стиле Nothing

Это будет массив RGB-светодиодов, напоминающий Glyph Matrix.

 Google Google Translate получил функцию для тренировки произношения

Анализировать произношение пользователя помогает искусственный интеллект.

Скидки и подборки

Лучшие компактные планшеты 2026: 5 моделей, которые помещаются в руку ИИ переезжает из приложений в карманы: 5 носимых гаджетов 2026, за которыми стоит следить 5 аксессуаров для iPhone, без которых Pro-модель работает на половину мощности 5 отличных смартфонов до 25 000 рублей, которые можно купить прямо сейчас 5 альтернатив WHOOP без подписки в 2026 году: какой безэкранный браслет выбрать Подарки на 8 Марта: лучшие идеи для любого бюджета от 3 000 до 19 000 ₽

Последние новости

Sony выпустила премиальные WH-1000X The ColleXion дороже WH-1000XM6 Red Magic 11S Pro выйдет на глобальный рынок Ранний доступ к LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight уже стартовал Представлен Lenovo Legion Y70 New Generation — первый смартфон компании с 2022 года Lenovo анонсировала два игровых планшета Legion Y900 Все новости
Тренд
iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублейiQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублей

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Realme 16 5G: тонкий, живучий, с зеркалом. Баловство или гениальная идея?

    Обзоры

  2. Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: настоящий фотофлагман, у которого всего одна проблема

    Обзоры

  3. Обзор HONOR 600 Lite: удачная работа над ошибками с ложкой дёгтя

    Обзоры

  4. iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман с вентилятором внутри

    Обзоры

  5. Обзор Baseus Inspire XH1: оранжевые наушники с тюнингом от Bose и автономностью на две недели

    Обзоры

  6. Обзор iQOO Z11x: смартфон с батареей на 7200 мА·ч, который реально живёт два дня

    Обзоры
Смотреть все обзоры