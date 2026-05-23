Инсайдер показал iPhone 20 с новым дизайном на видео

Инсайдер Джон Проссер опубликовал видео с предполагаемым дизайном iPhone 20. Речь идёт о будущей юбилейной модели Apple, которая, по словам источника, может получить один из самых заметных редизайнов за последние годы.

Главной особенностью устройства называют экран, изогнутый со всех четырёх сторон. Такой дисплей должен создавать эффект более «обтекаемого» корпуса. Поставщиком OLED-панелей, по данным Проссера, может стать Samsung.

Согласно утечке, iPhone 20 также приписывают новый чип Apple A21, кремний-углеродный аккумулятор увеличенной ёмкости и улучшенную камеру с HDR-сенсором. Кроме того, инсайдер упоминает возможность использования памяти HBM.

На опубликованных рендерах смартфон показан со сдвоенной основной камерой вместо тройного блока. Пока неизвестно, будет ли это особенностью отдельной юбилейной модели или частью более крупного пересмотра линейки iPhone.

Официально Apple не подтверждала ни дизайн, ни характеристики iPhone 20. Информацию стоит рассматривать как раннюю утечку.