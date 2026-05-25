Huawei представит серию Nova 16 в Китае 1 июня

Huawei анонсировала презентацию серии Nova 16 в Китае. Смартфоны покажут 1 июня, а Nova 16 Pro уже раскрыли в новом цвете Sky Blue.
Редакция The GEEK сегодня в 09:41
Huawei объявила дату презентации смартфонов серии Nova 16. Новинки покажут 1 июня в Китае. Компания также опубликовала изображение Nova 16 Pro в расцветке Sky Blue. Смартфон получил голубую заднюю панель с белым декоративным элементом и крупный блок камер.

Судя по изображению, камера Nova 16 Pro состоит из двух круглых чёрных модулей, внутри которых размещены несколько сенсоров и вспышка.

По данным утечек, в серию войдут три модели: Nova 16, Nova 16 Pro и Nova 16 Pro Max. Версии Ultra в этом поколении, по предварительной информации, не будет.

Обычный Nova 16 и Nova 16 Pro ожидаются в чёрном, белом, синем и градиентном цветах. Старшая версия Pro Max может выйти только в чёрном, белом и синем вариантах.

Huawei Nova 16 Pro Max приписывают 6,84-дюймовый LTPO-дисплей с разрешением 1,5K, чип Kirin 9000-й серии и аккумулятор на 7000 мАч.

Также сообщается о 200-мегапиксельной основной камере с крупным сенсором 1/1,28 дюйма, перископическом телеобъективе, мультиспектральном сенсоре и поддержке беспроводной зарядки.

Официально Huawei пока подтвердила только дату презентации и дизайн Nova 16 Pro в цвете Sky Blue. Остальные характеристики остаются на уровне утечек.

