Google и Samsung готовят умные очки на Android XR с оправами Gentle Monster

Google представила умные очки с Gemini, которые планирует выпустить осенью 2026 года. Цены компания пока не раскрывает. Компания подчёркивает, что речь идёт не об AR-гарнитуре, а об аудиоочках. Устройство получит камеры, микрофоны и динамики, но не будет оснащено дисплеями.

Gemini сможет анализировать окружающую обстановку и давать голосовые подсказки. Помощника можно вызвать фразой «Окей, Google» или касанием оправы.

Очки смогут переводить речь собеседника в реальном времени, распознавать предметы, таблички и картины, помогать с навигацией, делать снимки, совершать звонки и отправлять SMS по диктовке.

Устройство разрабатывается вместе с Samsung на базе Android XR. За оправы отвечают Gentle Monster и Warby Parker.

Google обещает поддержку Android и iOS. По данным обозревателей, которые тестировали прототипы в декабре 2025 года, очки ощущаются почти как обычные, а основная обработка данных выполняется через приложение.

Google также планирует выпустить очки с дисплеями, но сроки их выхода пока не объявлены.