Google и Samsung готовят умные очки на Android XR с оправами Gentle Monster | The GEEK
Новости

Google и Samsung готовят умные очки на Android XR с оправами Gentle Monster

Устройство выйдет осенью 2026 года и будет работать как аудиоочки без встроенных дисплеев.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 22:46
Google и Samsung готовят умные очки на Android XR с оправами Gentle Monster

Google представила умные очки с Gemini, которые планирует выпустить осенью 2026 года. Цены компания пока не раскрывает. Компания подчёркивает, что речь идёт не об AR-гарнитуре, а об аудиоочках. Устройство получит камеры, микрофоны и динамики, но не будет оснащено дисплеями.

Gemini сможет анализировать окружающую обстановку и давать голосовые подсказки. Помощника можно вызвать фразой «Окей, Google» или касанием оправы.

Google и Samsung готовят умные очки на Android XR с оправами Gentle Monster
Google и Samsung готовят умные очки на Android XR с оправами Gentle Monster
Google и Samsung готовят умные очки на Android XR с оправами Gentle Monster

Очки смогут переводить речь собеседника в реальном времени, распознавать предметы, таблички и картины, помогать с навигацией, делать снимки, совершать звонки и отправлять SMS по диктовке.

Устройство разрабатывается вместе с Samsung на базе Android XR. За оправы отвечают Gentle Monster и Warby Parker.

Google обещает поддержку Android и iOS. По данным обозревателей, которые тестировали прототипы в декабре 2025 года, очки ощущаются почти как обычные, а основная обработка данных выполняется через приложение.

Google также планирует выпустить очки с дисплеями, но сроки их выхода пока не объявлены.

Обсудить

Главное по теме

Новости Google выпустила Gemini Omni — модель для генерации и редактирования видео

Будущее видеомонтажа наступило?
Новости Google представила ИИ-агента Gemini Spark. Он автономно выполняет задачи пользователя Новости Google представила Gemini Intelligence для Android с ИИ-виджетами

Похожие материалы

Apple Лучшие компактные планшеты 2026: 5 моделей, которые помещаются в руку

Большой планшет лежит дома. Компактный живёт с тобой. И впервые за долгое время выбор есть не только между…

 One UI 9 Samsung запускает бета-тестирование One UI 9 на Android 17

Первая бета-версия выйдет уже на этой неделе.

 Samsung Смартфоны Samsung начнут отправлять рекламные приложения в глубокий сон

Система сможет переводить такие приложения в режим глубокого сна, чтобы они меньше беспокоили пользователя.

 Samsung Инсайдер показал чехол для Samsung Galaxy Z Fold8 Wide

По данным инсайдера Ice Universe, новая версия складного смартфона получит более широкий форм-фактор и может выйти летом 2026…

Скидки и подборки

ИИ переезжает из приложений в карманы: 5 носимых гаджетов 2026, за которыми стоит следить 5 аксессуаров для iPhone, без которых Pro-модель работает на половину мощности 5 отличных смартфонов до 25 000 рублей, которые можно купить прямо сейчас 5 альтернатив WHOOP без подписки в 2026 году: какой безэкранный браслет выбрать Подарки на 8 Марта: лучшие идеи для любого бюджета от 3 000 до 19 000 ₽ Чем заменить Telegram для переписки с родными и друзьями

Последние новости

Sony выпустила премиальные WH-1000X The ColleXion дороже WH-1000XM6 Red Magic 11S Pro выйдет на глобальный рынок Ранний доступ к LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight уже стартовал Представлен Lenovo Legion Y70 New Generation — первый смартфон компании с 2022 года Lenovo анонсировала два игровых планшета Legion Y900 Все новости
Тренд
iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублейiQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублей

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Realme 16 5G: тонкий, живучий, с зеркалом. Баловство или гениальная идея?

    Обзоры

  2. Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: настоящий фотофлагман, у которого всего одна проблема

    Обзоры

  3. Обзор HONOR 600 Lite: удачная работа над ошибками с ложкой дёгтя

    Обзоры

  4. iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман с вентилятором внутри

    Обзоры

  5. Обзор Baseus Inspire XH1: оранжевые наушники с тюнингом от Bose и автономностью на две недели

    Обзоры

  6. Обзор iQOO Z11x: смартфон с батареей на 7200 мА·ч, который реально живёт два дня

    Обзоры
Смотреть все обзоры