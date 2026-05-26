Vivo впервые выйдет на рынок полноразмерных ANC-наушников

Vivo официально подтвердила запуск своих первых полноразмерных беспроводных наушников с активным шумоподавлением. Презентация состоится 29 мая в Китае одновременно с анонсом серии смартфонов Vivo S60.

До этого Vivo в основном выпускала TWS-наушники, поэтому новая модель станет первым шагом компании в сегмент полноразмерных ANC-наушников.

Судя по тизерам, устройство выйдет в цветах Cloud White и Breeze Purple. Наушники получили минималистичный дизайн с крупными амбушюрами и мягким оголовьем.

Vivo заявляет вес около 238 граммов, делая акцент на комфорте при длительном использовании — например, в поездках, офисе или во время просмотра контента.

Одной из главных особенностей станет активное шумоподавление. Компания пока не раскрывает уровень ANC и параметры звука, но подтверждает, что система рассчитана на снижение шума в транспорте, кафе и других людных местах.

Также Vivo подтвердила поддержку подключения сразу к трём устройствам с быстрым переключением между ними. Пользователи смогут работать со смартфоном, планшетом и компьютером без повторного сопряжения наушников.

Характеристики драйверов, поддерживаемые кодеки и время автономной работы пока держатся в секрете.

Перед анонсом наушники уже появились на китайских площадках электронной коммерции, где открыли предварительное бронирование.