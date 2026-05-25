Samsung готовит Galaxy Z Fold 8 Ultra и новый Fold 8 Wide

Samsung готовит две модели в следующем поколении складных смартфонов: Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Fold 8 Ultra. Об этом сообщает SamMobile.
По данным источника, Galaxy Z Fold 8 Ultra станет прямым продолжением Galaxy Z Fold 7 и сохранит статус старшей модели. При этом обычный Galaxy Z Fold 8 будет новым вариантом устройства, который ранее фигурировал в утечках как Fold 8 Wide.
Главным отличием Galaxy Z Fold 8 станет более широкий и короткий экран. Такой формат ближе к Google Pixel Fold, Oppo Find N и предполагаемому складному iPhone. Однако ради нового корпуса Samsung может убрать одну из задних камер.
Galaxy Z Fold 8 Ultra, несмотря на приставку Ultra, не должен получить часть функций Galaxy S26 Ultra. По данным SamMobile, у складной модели не будет Privacy Display, поддержки S Pen, зарядки 60 Вт и продвинутого зума уровня Galaxy S26 Ultra.
Смартфону приписывают аккумулятор на 5000 мАч, проводную зарядку 45 Вт и сверхширокоугольную камеру на 50 Мп.
Презентация Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra и Galaxy Z Flip 8 ожидается на Galaxy Unpacked 22 июля. Официально Samsung пока не раскрывала характеристики устройств.