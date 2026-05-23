Vivo S60 не получит новый флагманский процессор

Vivo S60 появился в базе Geekbench незадолго до анонса. Смартфон сохранит процессор от прошлогоднего Vivo S50.
Редакция The GEEK сегодня в 12:07
Будущий Vivo S60 засветился в базе Geekbench перед презентацией, которая состоится 29 мая в Китае. Бенчмарк подтвердил, что смартфон не получит новый чип и снова будет работать на Snapdragon 8s Gen 3.

Тот же процессор использовался в Vivo S50. Чип оснащён одним ядром с частотой 3,01 ГГц, четырьмя производительными ядрами на 2,8 ГГц и тремя энергоэффективными ядрами на 2,02 ГГц. За графику отвечает Adreno 735.

В Geekbench смартфон набрал около 1960 баллов в одноядерном тесте и 5194 балла в многоядерном. База также подтвердила Android 16 и конфигурацию с 16 ГБ оперативной памяти.

По слухам, Vivo S60 получит OLED-дисплей на 6,59 дюйма с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Одной из главных особенностей может стать аккумулятор на 7200 мАч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт.

Также ожидаются:

  • тройная камера на 50 Мп;
  • перископический телевик Sony IMX;
  • ультразвуковой сканер отпечатков;
  • стереодинамики;
  • ИК-порт;
  • защита IP68/IP69.

Вместе с обычным Vivo S60 компания, как ожидается, представит более доступную версию Vivo S60 Vitality Edition.

