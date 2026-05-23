Vivo S60 не получит новый флагманский процессор

Будущий Vivo S60 засветился в базе Geekbench перед презентацией, которая состоится 29 мая в Китае. Бенчмарк подтвердил, что смартфон не получит новый чип и снова будет работать на Snapdragon 8s Gen 3.
Тот же процессор использовался в Vivo S50. Чип оснащён одним ядром с частотой 3,01 ГГц, четырьмя производительными ядрами на 2,8 ГГц и тремя энергоэффективными ядрами на 2,02 ГГц. За графику отвечает Adreno 735.
В Geekbench смартфон набрал около 1960 баллов в одноядерном тесте и 5194 балла в многоядерном. База также подтвердила Android 16 и конфигурацию с 16 ГБ оперативной памяти.
По слухам, Vivo S60 получит OLED-дисплей на 6,59 дюйма с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Одной из главных особенностей может стать аккумулятор на 7200 мАч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт.
Также ожидаются:
- тройная камера на 50 Мп;
- перископический телевик Sony IMX;
- ультразвуковой сканер отпечатков;
- стереодинамики;
- ИК-порт;
- защита IP68/IP69.
Вместе с обычным Vivo S60 компания, как ожидается, представит более доступную версию Vivo S60 Vitality Edition.