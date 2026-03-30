Android-смартфоны получат аналог функции NameDrop из iOS для передачи файлов

Нововведение позволит обмениваться данными, просто поднеся один смартфон к другому.
Google и Samsung разрабатывают аналог функции NameDrop из iOS. Нововведение позволит Android-смартфонам обмениваться данными, просто поднеся одно устройство к другому. Об этом пишет издание Android Authority.

В утекших сборках One UI 9 новая функция фигурирует под названием Tap to Share. В ее описании говорится, что для отправки файлов достаточно поднести верхнюю часть одного смартфона к другому.

Аналогичную функцию с тем же названием нашли в Google Play Services и бета-версиях Android 17. Судя по всему, нововведение не станет эксклюзивом Samsung и будет доступно на всех устройствах с актуальной версией Android.

В отличие от NameDrop, которая предназначена преимущественно для обмена контактами, Tap to Share, как ожидается, позволит передавать не только контакты, но и файлы. Полноценный запуск функции может состояться после выхода стабильной версии Android 17.

Читайте также
Дайджест 1: Telegram без интернета, ИИ под запретом и Cyberpunk за $7 млн
Десять главных новостей недели — коротко и по делу.
Google усложнит установку непроверенных APK на Android
Стало известно, как пользователи смогут установить сторонние приложения без верификации разработчиков.
Telegram на Android получил крупный редизайн интерфейса
В Android-версии Telegram изменили схему навигации и внешний вид приложения.
Дизайн Google Pixel 11 Pro Fold раскрыт полностью
Визуальных изменений мало, но они есть.
Ещё по теме
Vivo официально подтвердила ключевые фишки X300 Ultra и X300s

TECNO выпустила бюджетный Spark 50 5G в дизайне iPhone Air и Google Pixel

Пресс-фото и характеристики Infinix GT 50 Pro утекли в сеть

Xiaomi выпустила Redmi 15A по цене хорошего чехла для iPhone

Продажи Samsung Galaxy A37 стартуют в России

Honor 600 Pro засветился на постерах с дизайном в стиле iPhone

Продажи доступного смартфона TECNO CAMON 50 стартовали в России

Среднебюджетный Samsung Galaxy A57 вышел в России

Смартфон размером с ладонь: показали необычный Frog RS1

Samsung представила среднебюджетные Galaxy A37 и Galaxy A57

Представлен OnePlus 15T: компактный флагман с батареей 7500 мАч и Android 16

OnePlus Nord 6 получил официальную дату выхода

Стартовал прием заявок на конкурс мобильной фотографии HUAWEI XMAGE Awards 2026

Samsung Galaxy S26 научили обмениваться файлами с iPhone через AirDrop

  1. Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: наушники, которые превзошли ожидания?

  2. Обзор Govee Uplighter Floor Lamp: игрушка из ТикТока или умный свет для взрослых?

  3. Обзор HUAWEI FreeBuds Pro 5: когда не нужно ничего прощать

  4. Обзор OPPO Reno 15 5G: самый сбалансированный смартфон 2026 года?

  5. Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправе

  6. Обзор Infinix NOTE 60: тёмная лошадка или лишний в линейке?

