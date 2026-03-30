Android-смартфоны получат аналог функции NameDrop из iOS для передачи файлов

Google и Samsung разрабатывают аналог функции NameDrop из iOS. Нововведение позволит Android-смартфонам обмениваться данными, просто поднеся одно устройство к другому. Об этом пишет издание Android Authority.

В утекших сборках One UI 9 новая функция фигурирует под названием Tap to Share. В ее описании говорится, что для отправки файлов достаточно поднести верхнюю часть одного смартфона к другому.

Аналогичную функцию с тем же названием нашли в Google Play Services и бета-версиях Android 17. Судя по всему, нововведение не станет эксклюзивом Samsung и будет доступно на всех устройствах с актуальной версией Android.

В отличие от NameDrop, которая предназначена преимущественно для обмена контактами, Tap to Share, как ожидается, позволит передавать не только контакты, но и файлы. Полноценный запуск функции может состояться после выхода стабильной версии Android 17.