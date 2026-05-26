Oppo перевыпустила Pad Air 5 в новом цвете и с более высокой ценой

Oppo перевыпустила планшет Pad Air 5 в Китае. Новая версия Starry White сохранила основные характеристики, но стала дороже базовой модели.
Редакция The GEEK сегодня в 12:00
Oppo представила в Китае новую версию планшета Pad Air 5 в цвете Starry White. Продажи начнутся 29 мая через официальные каналы компании.

По характеристикам новинка почти не отличается от обычного Oppo Pad Air 5. Планшет получил 12,1-дюймовый LCD-экран с разрешением 2,8K и частотой обновления 120 Гц. Для дисплея заявлена сертификация TÜV Rheinland по снижению бликов.

За производительность отвечает MediaTek Dimensity 7300-Ultra. Планшет оснащается оперативной памятью LPDDR5X и накопителем UFS 3.1.

Внутри установлен аккумулятор ёмкостью 10 050 мАч с поддержкой зарядки 33 Вт. Толщина корпуса составляет 6,83 мм, вес — чуть меньше 600 граммов в зависимости от версии.

Oppo Pad Air 5 поддерживает Wi-Fi 6, Bluetooth, работу со стилусом и клавиатурой. Также есть камеры на 8 Мп спереди и сзади.

Планшет работает на ColorOS 16 и получил ИИ-функции для работы с документами: генерацию презентаций, краткое изложение заметок, сбор контента из разных приложений и улучшение рукописного ввода в реальном времени.

Версия с SIM-картой поддерживает 5G. Также планшет может автоматически использовать 5G-соединение nearby Oppo-смартфона без ручного включения точки доступа.

Цена новой версии начинается с 2099 юаней ($309) за конфигурацию 8/128 ГБ. Старшая версия 12/256 ГБ Soft Light стоит 2999 юаней ($442). Для сравнения, обычный Pad Air 5 в базовой версии стартовал с 1899 юаней ($280).

