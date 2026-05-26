В России стартовали продажи HUAWEI MatePad Mini с OLED-экраном PaperMatte

Компактный планшет получил 8,8-дюймовый OLED-экран с версией PaperMatte, корпус толщиной 5,1 мм и батарею с быстрой зарядкой.
Редакция The GEEK сегодня в 09:01
МТС начала продажи нового планшета HUAWEI MatePad Mini в России. Устройство уже доступно в интернет-магазине оператора в цветах «зелёный шалфей» и «графитовый чёрный».

HUAWEI MatePad Mini получил 8,8-дюймовый OLED-дисплей HUAWEI FullView с разрешением 2,5K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 1800 нит. Версия PaperMatte дополнительно использует антибликовое покрытие, которое снижает отражения и создаёт эффект бумаги при чтении и рукописном вводе.

Экран занимает до 92% площади фронтальной панели благодаря рамкам толщиной 2,99 мм. Соотношение сторон 16:10 ориентировано на чтение, просмотр контента и работу с документами.

Одной из главных особенностей планшета стал компактный корпус. Толщина устройства составляет 5,1 мм, а вес — 255 граммов. Конструкция усилена авиационной сталью и магниевым сплавом.

Планшет оснащён аккумулятором на 6400 мА·ч с кремниевым анодом. По заявлению компании, устройство способно проработать до 15,5 часов при воспроизведении видео. Полная зарядка через HUAWEI SuperCharge занимает около часа.

Также устройство получило фронтальную камеру на 32 Мп и основную камеру на 50 Мп с функциями интеллектуальной обработки изображения.

До 26 июня в МТС действуют скидки на новинку. Версия HUAWEI MatePad Mini PaperMatte с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти стоит 47 990 рублей с учётом скидки 10 тысяч рублей. Конфигурация 8/256 ГБ доступна за 41 990 рублей со скидкой 9 тысяч рублей.

При покупке планшета до 26 июня пользователи также получат чехол-книжку в подарок. Отдельно аксессуар позже будут продавать за 4990 рублей.

