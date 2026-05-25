Vivo выпустила бюджетный Y600 Turbo с внушительной батареей на 9020 мАч

Vivo официально представила смартфон Y600 Turbo в Китае. Модель стала одним из самых автономных устройств бренда: внутри установлен аккумулятор ёмкостью 9020 мАч.

По заявлению Vivo, батарея сохранит не менее 80% ёмкости после 1200 циклов зарядки. Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт, обратную проводную зарядку и прямое питание в обход батареи.

Несмотря на крупный аккумулятор, толщина корпуса составляет 8,29 мм, а вес — 215 граммов. Vivo Y600 Turbo доступен в цветах Dune Gold, Electric Blue и Millennium Pink.

Смартфон получил 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 5000 нит. Также заявлена поддержка 1,07 млрд цветов и ШИМ 4320 Гц.

За производительность отвечает Snapdragon 7s Gen 4. В максимальной конфигурации доступны 12 ГБ оперативной памяти и накопитель на 512 ГБ. Используются LPDDR4X и UFS 3.1.

Основная камера получила сенсор на 50 Мп, дополненный 2-мегапиксельным датчиком глубины. Спереди установлена камера на 8 Мп. Основная камера поддерживает запись видео до 4K.

Vivo Y600 Turbo работает на OriginOS 6 и поддерживает 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, сканер отпечатков под экраном и защиту IP68/IP69.

Цена в Китае начинается с 2299 юаней ($320) за версию 8/256 ГБ. Версия 12/256 ГБ стоит 2599 юаней ($360), а 12/512 ГБ — 2899 юаней ($400). С учётом ранних скидок и субсидий цена может снижаться до 2099 юаней ($290).