Apple Watch начали проигрывать Whoop и Oura

Рынок носимых устройств для здоровья и фитнеса меняется, и Apple всё сложнее удерживать лидерство с Apple Watch. Об этом сообщил обозреватель Bloomberg Марк Гурман.

По его словам, Apple Watch в своё время фактически сформировали современный рынок «умных» часов. Линейка популяризировала датчики здоровья, OLED-дисплеи и превратила носимые устройства из нишевого сегмента в массовый продукт. С 2015 года Apple Watch, по оценкам Bloomberg, принесли компании около $100 млрд выручки.

Однако спустя 11 лет рынок начал смещаться в сторону более лёгких устройств без экранов. Всё больше пользователей выбирают фитнес-браслеты и «умные» кольца, которые работают дольше без зарядки и концентрируются на анализе здоровья, сна и восстановления.

Bloomberg отмечает быстрый рост Oura и Whoop. Продажи колец Oura выросли с 2,5 млн до 5,5 млн устройств менее чем за год, а Whoop удвоила продажи в 2025 году. В мае 2026 года Google представила Fitbit Air — фитнес-браслет без экрана.

По данным Гурмана, внутри Apple понимают изменение тренда. Старший вице-президент Apple Эдди Кью, как утверждается, лично пользуется устройствами Oura и Whoop и выступает за серьёзное обновление стратегии компании в области носимой электроники.

Одной из проблем Apple называют подход приложения Health. В отличие от Whoop и Oura, которые делают ставку на рекомендации, привычки и ИИ-анализ, Apple больше ориентируется на клинические показатели и сырые данные.

При этом компания осторожно относится к медицинским ИИ-функциям из-за риска ошибок и потенциальных судебных исков.

Одним из ключевых проектов Apple остаётся технология неинвазивного измерения уровня глюкозы. Bloomberg пишет, что компания продолжает работу над ней и недавно передала проект новому руководителю.

Кроме того, Apple изучает новые категории носимых устройств. Среди возможных направлений называют «умные» очки, ИИ-наушники и компактные гаджеты в формате кулона или броши.