Apple Watch начали проигрывать Whoop и Oura | The GEEK
Новости

Apple Watch начали проигрывать Whoop и Oura

Apple всё сильнее уступает Whoop, Oura и новым трекерам без экранов. Об этом пишет обозреватель Bloomberg Марк Гурман.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 20:46
Обзор whoop 5

Рынок носимых устройств для здоровья и фитнеса меняется, и Apple всё сложнее удерживать лидерство с Apple Watch. Об этом сообщил обозреватель Bloomberg Марк Гурман.

По его словам, Apple Watch в своё время фактически сформировали современный рынок «умных» часов. Линейка популяризировала датчики здоровья, OLED-дисплеи и превратила носимые устройства из нишевого сегмента в массовый продукт. С 2015 года Apple Watch, по оценкам Bloomberg, принесли компании около $100 млрд выручки.

Однако спустя 11 лет рынок начал смещаться в сторону более лёгких устройств без экранов. Всё больше пользователей выбирают фитнес-браслеты и «умные» кольца, которые работают дольше без зарядки и концентрируются на анализе здоровья, сна и восстановления.

Bloomberg отмечает быстрый рост Oura и Whoop. Продажи колец Oura выросли с 2,5 млн до 5,5 млн устройств менее чем за год, а Whoop удвоила продажи в 2025 году. В мае 2026 года Google представила Fitbit Air — фитнес-браслет без экрана.

По данным Гурмана, внутри Apple понимают изменение тренда. Старший вице-президент Apple Эдди Кью, как утверждается, лично пользуется устройствами Oura и Whoop и выступает за серьёзное обновление стратегии компании в области носимой электроники.

Обзор Whoop 5.0: рабочий инструмент или переоценённый гаджет?

Одной из проблем Apple называют подход приложения Health. В отличие от Whoop и Oura, которые делают ставку на рекомендации, привычки и ИИ-анализ, Apple больше ориентируется на клинические показатели и сырые данные.

При этом компания осторожно относится к медицинским ИИ-функциям из-за риска ошибок и потенциальных судебных исков.

Одним из ключевых проектов Apple остаётся технология неинвазивного измерения уровня глюкозы. Bloomberg пишет, что компания продолжает работу над ней и недавно передала проект новому руководителю.

Кроме того, Apple изучает новые категории носимых устройств. Среди возможных направлений называют «умные» очки, ИИ-наушники и компактные гаджеты в формате кулона или броши.

Обсудить

Главное по теме

Новости Apple Watch получат небольшое обновление watchOS 27

Apple сосредоточится на стабильности, производительности и небольших улучшениях Apple Watch.
Новости Commo выпустил ремешки для Apple Watch с фирменными обоями Новости Вышло приложение WhatsApp для Apple Watch

Похожие материалы

Google Google разрабатывает конкурента Whoop

Выход фитнес-браслета без экрана ожидается в 2026 году.

 Polar 5 альтернатив WHOOP без подписки в 2026 году: какой безэкранный браслет выбрать

Отслеживать восстановление, HRV и качество сна без экрана на запястье и без ежемесячных платежей. В 2026 году это…

 Whoop Обзор Whoop 5.0: рабочий инструмент или переоценённый гаджет?

Whoop 5.0 часто воспринимают как модный аксессуар, но на практике это рабочий инструмент. Три месяца использования помогли отделить…

 Apple Watch «М.Видео» продлила предзаказ на iPhone 17 и другие новинки Apple из-за ажиотажного спроса

Рост интереса затронул почти все вышедшие устройства.

Скидки и подборки

Лучшие компактные планшеты 2026: 5 моделей, которые помещаются в руку ИИ переезжает из приложений в карманы: 5 носимых гаджетов 2026, за которыми стоит следить 5 аксессуаров для iPhone, без которых Pro-модель работает на половину мощности 5 отличных смартфонов до 25 000 рублей, которые можно купить прямо сейчас Подарки на 8 Марта: лучшие идеи для любого бюджета от 3 000 до 19 000 ₽ Чем заменить Telegram для переписки с родными и друзьями

Последние новости

Роналду будет продвигать технику Dreame по всему миру Samsung готовит Galaxy Z Fold 8 Ultra и новый Fold 8 Wide Epic Games показала первую игру на Unreal Engine 6 Vivo выпустила бюджетный Y600 Turbo с внушительной батареей на 9020 мАч Xiaomi готовит к выходу Smart Band 11 Все новости
Тренд
iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублейiQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублей

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Huawei MatePad Mini: первый взгляд на планшет тоньше собственного стилуса

    Обзоры

  2. Обзор iQOO 15R: честный субфлагман или просто крепкий середняк?

    Обзоры

  3. Обзор Realme 16 5G: тонкий, живучий, с зеркалом. Баловство или гениальная идея?

    Обзоры

  4. Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: настоящий фотофлагман, у которого всего одна проблема

    Обзоры

  5. Обзор HONOR 600 Lite: удачная работа над ошибками с ложкой дёгтя

    Обзоры

  6. iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман с вентилятором внутри

    Обзоры
Смотреть все обзоры