Trump Mobile расследует возможную утечку данных клиентов

Trump Mobile начала расследование после сообщений о возможной утечке данных клиентов. По данным компании, инцидент мог быть связан с уязвимостью на стороне стороннего поставщика платформы.

Речь идёт о пользователях, которые оформили предзаказ смартфона Trump Mobile T1. В открытом доступе могли оказаться имена, адреса и номера телефонов покупателей.

В Trump Mobile заявили The Guardian, что пока не нашли признаков утечки финансовых данных, номеров социального страхования, паролей или содержимого переписок.

О проблеме сначала сообщили независимые исследователи. Позже тему подхватили YouTube-блогеры Coffeezilla и penguinz0, которые утверждали, что смогли проверить наличие собственных данных в слитой базе после контакта с источником, имевшим доступ к информации.

Утечка стала ещё одной проблемой для Trump Mobile на фоне запуска смартфона T1. Устройство уже столкнулось с задержками, критикой из-за заявлений о производстве в США и вопросами о происхождении модели.

Ранее журналисты и эксперты предполагали, что T1 может быть не полностью новым устройством, а переработанной версией уже существующего смартфона. В частности, называлась возможная связь с HTC U24 Pro.

Trump Mobile пока продолжает расследование вместе с независимыми специалистами по кибербезопасности.