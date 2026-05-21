GTA VI выйдет 19 ноября, а её продвижение начнётся летом. Больше никаких переносов

Take-Two снова подтвердила дату выхода игры и сроки запуска рекламной кампании.
Take-Two Interactive опубликовала финансовые результаты за прошлый финансовый год, завершившийся 31 марта. Компания также обновила прогноз на текущий период, в котором должен состояться релиз GTA VI.

Издатель ожидает выручку на уровне $8–8,2 млрд. Это примерно на 20% выше результата прошлого финансового года, когда показатель составил $6,7 млрд.

Глава Take-Two Штраус Зельник вновь подтвердил, что GTA VI должна выйти 19 ноября. По его словам, перенос релиза сейчас не планируется.

Новой информации об игре компания не раскрыла. Зельник уточнил, что полноценное продвижение GTA VI начнётся летом, ближе к концу июня. В рамках кампании Take-Two и Rockstar должны раскрыть цену игры и открыть предзаказы.

Зельник также прокомментировал слухи о предзаказах GTA VI, которые связывали с Best Buy и датой 18 мая. По его словам, компания не открывает продажи до старта полноценного маркетинга.

Rockstar не откажется от масштабной рекламной кампании, но подход будет отличаться от продвижения GTA V в 2013 году. В частности, компания не планирует так же активно закупать телевизионную рекламу.

В отчёте Take-Two также сообщила, что продажи Red Dead Redemption 2 достигли 85 млн копий. Это третий результат в истории игровой индустрии.

