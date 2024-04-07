Bloomberg раскрыл дату выхода недорогих iPad и iPad mini

Инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман рассказал, что Apple работает над обновленными версиями недорогих iPad и iPad mini. По его словам, оба устройства дебютируют не раньше конца 2024 года.

Обычный iPad, скорее всего, станет уменьшенной версией планшета текущего поколения, а iPad mini — получит только обновленный процессор.

Что касается iPad Air и iPad Pro, то их должны официально представить на неделе с 6 по 12 мая. Вместе с ними компания выпустит обновленные Magic Keyboard и Apple Pencil. Как отметил Гурман, розничные магазины уже готовятся получить необходимые рекламные материалы.