Блок питания для новых MacBook Pro стоит 9 900 рублей

Компания Apple пополнила список своих аксессуаров ещё двумя позициями. На официальном сайте появились блоки питания для MacBook и MacBook Pro, а также зарядные кабели MagSafe 3 с коннекторами USB Type-C. И цены явно не радуют.

Блоки питания предлагаются за 6 490, 7 900 и 9 990 рублей — это версии мощностью 67, 96 и 140 Вт. Самая топовая версия предназначена для 16-дюймовой версии MacBook Pro (2021). Утверждается, что она может зарядить аккумулятор наполовину за полчаса.

Отдельно предлагается двухметровый кабель USB Type-C — MagSafe 3 за 5 490 рублей. В общем, только за самый мощный блок и кабель придётся выложить порядка 15 000 рублей. Впрочем, при наличии салфетки за 1 990 рублей это не слишком удивляет.

При этом блока пока что нет в наличии в России, хотя цена уже указана.