Бесплатный конкурент Claude Code: на Mac вышел Local Code с Qwen и DeepSeek

Разработчики Draw Things выпустили Local Code — бесплатного ИИ-помощника с открытым исходным кодом для Mac. Приложение позволяет скачать модель и работать с ней без отдельной установки необходимых инструментов.

При локальной работе запросы и файлы остаются на компьютере. Сам доступ приложения к файлам и другим частям системы ограничивает механизм Apple App Sandbox.

Local Code умеет создавать презентации, изображения и видео, анализирует таблицы, работает с файлами Word и PowerPoint. Встроенный браузер позволяет помощнику выполнять задачи на сайтах. С разрешения пользователя приложение читает данные из почты, iMessages и Заметок, а также изменения в Календарь и Фото.

Приложение предлагает модели Qwen и DeepSeek для Mac и. Для Qwen 3.8 27B на требуется минимум 16 ГБ памяти, а рекомендуемые модели требуют загрузки около 10–21 ГБ данных. Более крупные модели DeepSeek требуют скачивания примерно 89 или 376 ГБ в зависимости от версии.

Локальное использование бесплатно. Облачные модели доступны через собственные API-ключи пользователя или предоплаченные кредиты стоимостью от $9,99.

Local Code уже доступен для прямого скачивания на Mac.