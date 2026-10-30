Local Code вышел на Mac с бесплатными локальными ИИ-моделями
Новости

Бесплатный конкурент Claude Code: на Mac вышел Local Code с Qwen и DeepSeek

С локальной моделью Local Code обрабатывает запросы и файлы на Mac.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 18:37
Разработчики Draw Things выпустили Local Code с моделями Qwen и DeepSeek

Разработчики Draw Things выпустили Local Code — бесплатного ИИ-помощника с открытым исходным кодом для Mac. Приложение позволяет скачать модель и работать с ней без отдельной установки необходимых инструментов.

При локальной работе запросы и файлы остаются на компьютере. Сам доступ приложения к файлам и другим частям системы ограничивает механизм Apple App Sandbox.

Local Code умеет создавать презентации, изображения и видео, анализирует таблицы, работает с файлами Word и PowerPoint. Встроенный браузер позволяет помощнику выполнять задачи на сайтах. С разрешения пользователя приложение читает данные из почты, iMessages и Заметок, а также изменения в Календарь и Фото.

Приложение предлагает модели Qwen и DeepSeek для Mac и. Для Qwen 3.8 27B на требуется минимум 16 ГБ памяти, а рекомендуемые модели требуют загрузки около 10–21 ГБ данных. Более крупные модели DeepSeek требуют скачивания примерно 89 или 376 ГБ в зависимости от версии.

Локальное использование бесплатно. Облачные модели доступны через собственные API-ключи пользователя или предоплаченные кредиты стоимостью от $9,99.

Local Code уже доступен для прямого скачивания на Mac.

Читайте в Телеграм
Выбор редакции

Красивые.
А как звучат?

Читать обзор

Разбираемся, кому подойдут Nothing Headphone (1) Pro.

Главное по теме

Новости Apple прокомментировала отсутствие 120-герцового дисплея в новом iPad Mini

Очередной повод для мифов, что 60 Гц на «яблочных» девайсах быстрее 120 Гц на Android?
Обзоры 10 000 на спине айфона. Обзор Baseus PicoGo AM52 Новости iPhone Air 2 может получить двойную камеру и увеличенный аккумулятор

Похожие материалы

Apple Apple и Microsoft обязали хранить переписку пользователей в России

По данным Bloomberg, Apple и Microsoft внесли в российский реестр 2 октября.

 Apple Обои от нового MacBook Pro с OLED-экраном в высоком разрешении

Скачать изображения в высоком разрешении для своего ноутбука и ПК.

 Apple Apple обновила зарядные устройства для Mac и вернула набор переходников за $39

Зарядные устройства Apple получили разъём AC Connector 2 с овальной формой.

 Apple Apple представила MacBook Pro с сенсорным OLED-экраном и Dynamic Island

Более тонкий и лёгкий корпус, до 128 ГБ ОЗУ и до 16 ТБ ПЗУ.

Скидки и подборки

Лучшие компактные планшеты: 5 моделей, которые помещаются в руку Приложения недели: управление окнами, передача файлов без облака и другие находки 7 премиальных аксессуаров для iPhone 17 Pro и 18 Pro, которые хочется себе Техника для уборки дома: 5 полезных приборов, которые экономят время Телефон не сядет к последней паре: 5 гаджетов, которые упрощают учёбу Что купить для дома: 5 приборов, которые экономят время каждый день

Последние новости

Вышло обновление DroidDeck 0.6.7 с Xbox Cloud Gaming и Battle.net Невидимые SMS могут обрывать звонки на Android, включая экстренные Дешёвые ноутбуки нарасхват: Intel не справляется со спросом на процессоры Ультрафлагман OPPO Find X10 Ultra может не получить топ-чип Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Binance раскрыла возможную причину взлома на $6,3 млрд: всё началось с ноутбука сотрудника Все новости
Закреплено
iPhone 17 Pro или iPhone 18 Pro? Сравнили без фанатизмаiPhone 18 Pro vs iPhone 17 ProRTX 5070 без намордника: гоняем MSI Crosshair A16 HXХотелось WHOOP, но кусается? 5 достойных заменПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаAirDrop без Apple: LocalSend кидает файлы куда угодноiPhone 17 Pro или iPhone 18 Pro? Сравнили без фанатизмаiPhone 18 Pro vs iPhone 17 ProRTX 5070 без намордника: гоняем MSI Crosshair A16 HXХотелось WHOOP, но кусается? 5 достойных заменПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаAirDrop без Apple: LocalSend кидает файлы куда угодно

Последние обзоры

Смотреть все →
Новый 10 000 на спине айфона. Обзор Baseus PicoGo AM52

30 октября · Apple

10 000 на спине айфона. Обзор Baseus PicoGo AM52

Qi2.2 на 25 Вт, провод на 45 Вт и алюминиевый корпус толщиной 16 мм.
  1. 27 Окт

    Nothing

    Обзор Nothing Headphone (1) Pro: красивые, необычные и не для всех

    Обзор Nothing Headphone (1) Pro: красивые, необычные и не для всех
  2. 25 Окт

    Raskat

    Зачем крутить педали, если есть мотор? Обзор RASKAT E-MTB от Яндекс Фабрики

    Зачем крутить педали, если есть мотор? Обзор RASKAT E-MTB от Яндекс Фабрики
  3. 22 Окт

    Samsung

    Обзор Samsung Odyssey G8 G80HF: один монитор вместо двух

    Обзор Samsung Odyssey G8 G80HF: один монитор вместо двух
  4. 21 Окт

    HUAWEI

    Обзор HUAWEI MatePad SE 11″: недорогой планшет для учёбы, фильмов и повседневных задач

    Обзор HUAWEI MatePad SE 11″: недорогой планшет для учёбы, фильмов и повседневных задач
  5. 12 Окт

    Honor

    HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?

    HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?
Смотреть все обзоры →