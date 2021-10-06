Упоминание трилогии GTA нашли в Rockstar Games Launcher

Самые ярые фанаты серии игр Grand Theft Auto сумели найти предпосылки к тому, что Rockstar Games вполне может выпустить обновленные версии игр. В это число вошли три игры: Grand Theft Auto III, Vice City и San Andreas. Ожидается, что все три версии игры выйдут на движке Unreal Engine. Эти самые фанаты долго искали подтверждение этому и нашли его в виде иконок ремастеров в файлах Rockstar Games Launcher.

Если верить неподтвержденной информации, то все три игры войдут в коллекцию GTA Trilogy. Среди ожидаемых улучшений — графика и технические аспекты. А вот управления и элементы геймплея, скорее всего не претерпят изменений. Интересно и то, что у сборника не будет общего лаунчера, поэтому каждую игру можно будет запустить отдельно.

Чуть раньше появилась новость, что корейский регулятор присвоит трилогии возрастной рейтинг +18. Это достаточно странно, ведь такой рейтинг присваивается лишь за несколько недель до выхода. На данный момент трилогия не была представлена официально. Ожидается, что игра выйдет на всех платформах. Первыми станут PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. А вот обладателям ПК, iOS и Android придется ждать следующего года.