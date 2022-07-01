Появился большой документ с подробностями Grand Theft Auto VI

Игра Grand Theft Auto VI является одной из самых ожидаемых у геймеров по всему миру. В этот раз в сети «всплыл» масштабный документ о Grand Theft Auto VI. В нем указан бюджет проекта, его сюжет, описание персонажей и даже дата релиза.

Вот небольшая часть из документа:

Бюджет разработки составляет 500 млн долларов (+100 млн на маркетинг);

Анонс запланирован на третий квартал 2022 года;

Предполагаемый объём продаж за первый 24 часа — 1 млрд долларов;

Релиз игры состоится в четвёртом квартале 2024 года на консолях текущего поколения;

Игру создают на движке RAGE;

Три главных героя: Рикардо (бывший колумбийский спецагент, интриган, одержимый богатством и властью), Кейси (бывший боксёр и у него свирепый характер, из-за которого он часто попадает в неприятности), Роуз (первая женщина протагонист в серии, описывается, как хладнокровная вдова);

В GTA 6 появятся персонажи из предыдущих частей;

Сюжетная кампания рассчитана на 4500 минут (75 часов); Действие развернётся в 2023 году;

Действие пролога — в Южной Америке;

Размер карты — 140 квадратных миль. Игроки побывают в Либерти-Сити, Вайс-Сити, Карцер-Сити и неком Cottonmouth; Боевая система похожа на таковую из Red Dead Redemption 2 и будет «самой интересной из всех игр Rockstar Games». Также появятся элементы паркура;

Среди доступных побочных активностей называются гольф, сёрфинг, скейтборд, большой теннис, бассейн, шахматы, баскетбол, боулинг, стриптиз-клубы, кинотеатры, «Горячий кофе»;

Система розыска будет включать шесть звёзд, на одной звезде можно будет отделаться штрафом;

Полиция будет использовать собак, слезоточивый газ и защитные щиты;

После совершения серьёзного преступления игроком, полиция будет опрашивать свидетелей и подозреваемых, чтобы найти преступника;

Трупы можно переносить в багажники, чтобы скрыть их. Однако если игрока остановят копы, они могут обыскать автомобиль, а обнаружение мёртвого тела в багажнике приведёт к немедленному повышению уровня розыска;

Rockstar Games планирует выпустить для игры два сюжетных DLC.

Стоит заметить, что все эти данные могут оказаться «уткой». Так как пока нет никакого официального или косвенного подтверждения документа.

Сама разработка Grand Theft Auto 6 официально была анонсирована в феврале 2022 года. Ранее инсайдеры сообщали о релизе игры в 2024 или 2025 годах.

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