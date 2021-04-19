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Новости

Бета-версия MIUI 12.5 вышла в России

Xiaomi озвучила модели смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которым доступна российская сборка бета-версии MIUI 12.5. Установить её могут участники, которые заранее записывались на тестирование.

Для остальных пользователей, бета-версия MIUI 12.5 будет доступна только через несколько недель.

Российский список смартфонов бета-тестирования MIUI:

  • Xiaomi Mi 10
  • Xiaomi Mi 10T
  • Xiaomi 10T Pro
  • Xiaomi Mi 9
  • Xiaomi Mi 9T
  • Xiaomi Mi 9T Pro
  • Xiaomi Mi Note 10
  • Xiaomi Mi Note 10 Lite
  • Xiaomi Mi 9 SE
  • Xiaomi Mi 9 Lite
  • Redmi Note 8 Pro
  • Redmi Note 9S
  • Redmi Note 9
  • Redmi 9
  • Redmi 9C
  • Redmi 9C NFC
  • Redmi 9A
  • Redmi 7A
  • Redmi 8
  • Redmi Note 8
  • Redmi Note 8T
  • Redmi 9T
  • Redmi Note 10 Pro
  • Redmi 8A
  • Redmi 7
  • Redmi Note 7S
  • Poco F2 Pro
  • Poco M3
  • Poco X3 NFC

Если вы решили установить бета-версию, то настоятельно рекомендуем сделать бэкап важных данных. Также важно проверить совместимость российской прошивки. Для этого нужно перейти в «Настройки» -> «Об устройстве» и проверить версию MIUI (MI — глобальная, IN — индийская, EU — европейская, RU — российская).

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Источник:
Xiaomi
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