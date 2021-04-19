Бета-версия MIUI 12.5 вышла в России

Xiaomi озвучила модели смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которым доступна российская сборка бета-версии MIUI 12.5. Установить её могут участники, которые заранее записывались на тестирование.
Для остальных пользователей, бета-версия MIUI 12.5 будет доступна только через несколько недель.
Российский список смартфонов бета-тестирования MIUI:
- Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Mi 10T
- Xiaomi 10T Pro
- Xiaomi Mi 9
- Xiaomi Mi 9T
- Xiaomi Mi 9T Pro
- Xiaomi Mi Note 10
- Xiaomi Mi Note 10 Lite
- Xiaomi Mi 9 SE
- Xiaomi Mi 9 Lite
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi Note 9S
- Redmi Note 9
- Redmi 9
- Redmi 9C
- Redmi 9C NFC
- Redmi 9A
- Redmi 7A
- Redmi 8
- Redmi Note 8
- Redmi Note 8T
- Redmi 9T
- Redmi Note 10 Pro
- Redmi 8A
- Redmi 7
- Redmi Note 7S
- Poco F2 Pro
- Poco M3
- Poco X3 NFC
Если вы решили установить бета-версию, то настоятельно рекомендуем сделать бэкап важных данных. Также важно проверить совместимость российской прошивки. Для этого нужно перейти в «Настройки» -> «Об устройстве» и проверить версию MIUI (MI — глобальная, IN — индийская, EU — европейская, RU — российская).
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