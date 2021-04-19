Бета-версия MIUI 12.5 вышла в России

Xiaomi озвучила модели смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которым доступна российская сборка бета-версии MIUI 12.5. Установить её могут участники, которые заранее записывались на тестирование.

Для остальных пользователей, бета-версия MIUI 12.5 будет доступна только через несколько недель.

Российский список смартфонов бета-тестирования MIUI:

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi 10T Pro

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 9T Pro

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 9 Lite

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 9S

Redmi Note 9

Redmi 9

Redmi 9C

Redmi 9C NFC

Redmi 9A

Redmi 7A

Redmi 8

Redmi Note 8

Redmi Note 8T

Redmi 9T

Redmi Note 10 Pro

Redmi 8A

Redmi 7

Redmi Note 7S

Poco F2 Pro

Poco M3

Poco X3 NFC

Если вы решили установить бета-версию, то настоятельно рекомендуем сделать бэкап важных данных. Также важно проверить совместимость российской прошивки. Для этого нужно перейти в «Настройки» -> «Об устройстве» и проверить версию MIUI (MI — глобальная, IN — индийская, EU — европейская, RU — российская).