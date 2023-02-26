Белый iPhone 15 Pro сравнили на рендерах с iPhone 14 Pro

После появления CAD-чертежей iPhone 15 Pro многие дизайнеры и инсайдеры начали фантазировать на тему дизайна смартфона. Теперь Ice universe присоединился к ним и создал свои рендеры.

Сообщается, что это может быть версия 15 Pro или 15 Ultra.

На изображениях смартфон получил порт USB-C, сенсорные кнопки вместо физических и рамку из титанового сплава с матовым покрытием. В сравнении с iPhone 14 Pro Max блок камеры стал еще более массивным.

Ранее появилась информация, что новым цветом в линейке 15 станет темно-красный, рендеры на эту вариацию можно посмотреть здесь.