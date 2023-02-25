iPhone 15 Pro в красном цвете показали на новых рендерах

В последние дни появилось много утечек и CAD-чертежей серии iPhone 15. На основе них дизайнеры @appltrack опубликовали в Twitter качественные рендеры будущей Pro-версии.

На изображениях также есть iPhone 15 Pro в новом темно-красном цвете. Базовым iPhone 15 и iPhone 15 Plus приписывают новые расцветки в синем и розовом цветах.

Автор рендеров предполагает, что рамки станут более тонкими, а также изменятся кнопки громкости. В остальном смартфон выглядит как обычно.

Не стоит забывать, что изображения хоть и качественные, но любительские. Каким именно будет дизайн iPhone 15 Pro сейчас неизвестно.