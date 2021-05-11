Battlefield 6 анонсируют в июне

Официальный аккаунт Battlefield в Твиттере подтвердил скорый анонс новой части боевика. Опубликованную запись легко расшифровать: «слова рифмуются с Soon (скоро): June (июнь) и Boom (бум)».

Позже глава PR-отдела Electronic Arts Энди Макнамара подтвердил планы по выпуску шестой части в июне текущего года.

Некоторые фанаты серии Battlefield требуют моего увольнения. Я понимаю их разочарование, но я из кожи вон лезу, чтобы показать вам нечто удивительное — когда будет подходящее время. Пожалуйста, наберитесь терпения. – заявил Энди Макнамара

Battlefield 6 создаёт самая большая команда в истории всей серии. Ради новой части была заморожена разработка новой Need for Speed и перенос выпуска на следующий год.

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