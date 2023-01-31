EA закрывает мобильные версии Apex Legends и Battlefield

Electronic Arts объявила о закрытии проектов Apex Legends и Battlefield для мобильных устройств. Сама студия Industrial Toys будет расформирована.

Решение о прекращении разработки Apex Legends Mobile появилось из-за того, что последние обновления перестали соответствовать ожиданиям игроков. Уже сегодня в Apex Legends Mobile отключили возможность совершать внутриигровые покупки, а с 1 мая 2023 года произойдёт отключение серверов «королевской битвы». К слову, за ранее сделанные покупки деньги не вернут.

Отменой Battlefield Mobile стало решение переосмыслить видение франшизы, чтобы оправдать ожидания фанатов серии в будущем.

Выход Apex Legends Mobile произошел в мае 2022 года. Игра получила множество положительных отзывов от игроков и даже была обладателем звания «Игра года» по версии Apple и Google Play.