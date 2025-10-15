Battlefield 6 уже принесла EA более $350 млн — продажи превысили 6,5 млн копий | The GEEK
Battlefield 6 уже принесла EA более $350 млн — продажи превысили 6,5 млн копий

Это делает игру одним из крупнейших релизов этого года, если не поколения.

Общие продажи шутера Battlefield 6 на всех платформах превысили 6,5 миллиона копий, что принесло Electronic Arts более $350 млн. Об этом сообщили аналитики Alinea Analytics.

Ожидаемо, наибольший интерес к игре проявили пользователи ПК — именно они обеспечили основную долю продаж:

  • ПК (Steam) — 56,7% проданных копий, то есть более 3,5 млн копий. Доход оценивается в свыше $220 млн.
  • PlayStation 5 — 23,7% продаж, около 1,5 млн копий.
  • Xbox Series X/S — 19,6% продаж, около 1,2 млн копий.

После релиза игры ежедневная активная аудитория в Steam составила 2,3-2,5 млн игроков, а на PlayStation этот показатель держится на уровне 1 млн.

Официальных данных о продажах разработчики пока не публиковали. Напомним, что Battlefield 6 вышла на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S 10 октября.

