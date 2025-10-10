Battlefield 6 вышла на ПК, Xbox Series X/S и PS5

Electronic Arts официально выпустила долгожданный шутер Battlefield 6. Игра доступна на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5. Всего через 30 минут после релиза онлайн Battlefield 6 в Steam превысил 600 тысяч человек.

Первые оценки критиков оказались высокими, однако похвалы удостоился в основном многопользовательский режим. На Metacritic и OpenCritic средняя оценка игры составила 84 балла из 100.

Журналисты в один голос хвалят мультиплеер. Его называют невероятно динамичным и увлекательным. Отмечается, что EA не стала изобретать велосипед, а взяла за основу успешную формулу классических частей, таких как Battlefield 3, и довела ее до совершенства.

Одиночная сюжетная кампания, рассказывающая историю отряда «Dagger 13», получила низкие оценки. Обозреватели назвали ее скучной и незапоминающейся. Например, издание IGN поставило сюжету всего 5 баллов из 10.

Над созданием игры несколько лет трудились четыре студии, а процессом руководил Винс Зампелла, один из основателей Respawn Entertainment (Titanfall и Apex Legends).

Стоимость стандартного издания Battlefield 6 составляет $70 (~5700 рублей). Расширенная версия с дополнительными косметическими предметами обойдется в $100 (~8200 рублей).

В России игра официально не продается. Однако М.Видео объявила, что физические копии игры Battlefield 6 поступят в продажу в России 10 октября — одновременно со всем миром.