Диски Battlefield 6 поступят в продажу в России одновременно со всем миром

Компания М.Видео объявила, что физические копии игры Battlefield 6 поступят в продажу в России 10 октября — одновременно со всем миром. Стоимость диска для PlayStation 5 составит 7 999 рублей.

Battlefield 6 переносит игроков в 2027 год, эпоху глобальных конфликтов и технологических войн. Мир на грани хаоса: государства ослаблены, а частная военная корпорация Pax Armata пытается установить контроль над крупнейшими регионами планеты. Игроки могут влиять на исход противостояния, используя новейшую технику, дронов, роботизированные платформы и экспериментальное оружие.

В Battlefield 6 будет доступна как сюжетная кампания, так и многопользовательский режим. Первый сезон начнется 28 октября и пройдет в три этапа. В его рамках игроки получат новые карты, оружие, технику, игровые режимы и снаряжение.

Релиз Battlefield 6 состоится 10 октября — игра выйдет на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5.