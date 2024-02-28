EA разрабатывает бесплатную королевскую битву для новой Battlefield

Инсайдер и журналист Том Хендерсон раскрыл информацию о новой еще не анонсированной игре серии Battlefield, которая находится в стадии активной разработки.

Действие игры будет происходить в период с 2025 по 2030 годы, с акцентом на современных технологиях и вооружении. При этом проект стремится вернуться к корням серии с матчами на 64 игрока, четырьмя классами и обновленной системой разрушаемости.

По его данным, предстоящая игра Battlefield включит в себя бесплатную версию королевской битвы, над которой работает студия Ripple Effect под руководством Кристиана Грасса. Это будет своего рода аналог Call of Duty: Warzone, отмечает инсайдер. Игрокам предложат два режима королевской битвы: классическую и Gauntlet, где команды игроков будут выполнять разные задачи для набора очков.

По слухам, игра должна выйти в октябре 2024 года, однако, гендиректор EA Эндрю Уилсон намекнул, что релиз не стоит ждать до 2025 года.