Анонсировано продолжение «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Warner Bros. в ходе презентации на выставке CinemaCon объявила о планах выпустить продолжение «Бэтмена» (2022). В роли главного героя останется Роберт Паттинсон, а Мэтт Ривз выступит режиссёром и сценаристом. Никакой информации о сюжете и дате релизе озвучено не было.

Новая картинка про «Бэтмена» была хорошо воспринята аудиторией. Фильм занимает первую позицию по сборам в 2022 году с результатом 759 млн долларов. До российского проката фильм «Бэтмен» не дошел, его отменили за день до релиза.

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