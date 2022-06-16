«Байкал» отменил выпуск и продажу чипов Baikal-S из-за отказа TSMC

«Байкал Электроникс» отменил выпуск и продажу серверных процессоров Baikal-S из-за отказа тайваньского производителя TSMC заключать новые контракты, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке микроэлектроники.

Также в Россию больше не поставляются партии уже произведённых процессоров для компьютеров и ноутбуков Baikal-M.

Переход на Baikal-S планировал «Сбер», «если государство обяжет покупать продукцию исключительно на российских процессорах», также ими интересовались другие крупные структуры, говорит один из источников.

Кроме того, есть вероятность, что «Байкал Электроникс» может отказаться и от выпуска следующего поколения серверных процессоров Baikal-S2, на разработку которых компания получила 5,64 млрд рублей от Минпромторга. В «Байкал Электроникс» заявили, что «команда продолжает работу над Baikal-S и Baikal-S2».

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!