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Главный производитель чипов для iPhone приостановил своё производство

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Валентин Снежин сегодня в 13:38

Компания TSMC временно остановила производство процессоров после землетрясения на Тайване. Аналогичная ситуация сложилась с производителем полупроводников United Microelectronics и микросхем ASE Technology.

Основным заказчиком чипов TSMC является Apple. Именно на заводах данной компании производятся все процессоры для продукции американской компании.

Остановка производства может повлиять на поставки и производство iPhone, iPad и множество другой техники. Впрочем, все это будет зависеть от того, какой ущерб нанесло землетрясение, и как долго производство будет закрыто.

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Источник:
Bloomberg
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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