Главный производитель чипов для iPhone приостановил своё производство

Компания TSMC временно остановила производство процессоров после землетрясения на Тайване. Аналогичная ситуация сложилась с производителем полупроводников United Microelectronics и микросхем ASE Technology.

Основным заказчиком чипов TSMC является Apple. Именно на заводах данной компании производятся все процессоры для продукции американской компании.

Остановка производства может повлиять на поставки и производство iPhone, iPad и множество другой техники. Впрочем, все это будет зависеть от того, какой ущерб нанесло землетрясение, и как долго производство будет закрыто.