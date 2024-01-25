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Apple первой в мире получит 2-нанометровые процессоры от TSMC

Apple станет первой компанией, которая получит чипы TSMC, изготавливаемые по 2-нанометровому техпроцессу. Ожидается, что их производство начнется во второй половине 2025 года

Для этого TSMC строит два новых завода и планирует строительство третьего, чтобы увеличить производственные мощности и удовлетворить спрос.

Помимо 2-нм чипов, TSMC готовится к производству чипов с топологией 1,4-нм, разработка которых уже началась. Предполагается, что они появятся на рынке не ранее 2027 года.

Уменьшение размера техпроцесса позволяет на одном чипе разместить большее количество транзисторов, что приводит к увеличению его мощности при снижении энергопотребления.

Apple уже использовала 3-нанометровые чипы для своих iPhone и Mac в 2023 году. Переход с 5-нм на 3-нм технологию увеличил скорость графического процессора на 20% и вычислительного процессора на 10%.

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Источник:
MacRumors
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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