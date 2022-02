Официальный сайт Intel блокирует российские IP-адреса

В России перестал открываться официальный сайт компании Intel. При попытке зайти на сайт по адресу intel.com с российского IP-адреса, появится ошибка об отсутствии прав доступа к стартовой странице сайта (Access Denied. You don’t have permission to access http://www.intel.com/content/www/ru/ru/homepage.html on this server).

Если попробовать зайти на сайт при помощи VPN-сервиса или использовать прокси-серверы, то главная страница откроется.

Стоит предположить, что сервера, где расположен сайт Intel, намеренно блокируют подключения к сайту из России.

Официально Intel не сообщала о прекращении работы в России. Однако другой производитель чипов в лице TSMC, предупредил российских разработчиков о возможном разрыве отношений.

Подпишитесь на наш Telegram и Instagram. Там много интересного!