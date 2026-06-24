Samsung Galaxy Watch Ultra 2 показали на качественных рендерах

В сети появились новые рендеры Samsung Galaxy Watch Ultra 2. Изображениями поделился известный инсайдер Эван Бласс, и они выглядят как официальные промоматериалы будущих смарт-часов.

Судя по рендерам, Samsung сохранит общий дизайн первой Galaxy Watch Ultra. Часы снова получат массивный корпус с формой между квадратом и кругом, круглый экран, выступающую рамку вокруг дисплея и три кнопки на правой грани. Центральная кнопка выделена оранжевым акцентом.

На изображениях показаны как минимум два варианта расцветки: чёрный и зеленовато-графитовый. При этом более ранние утечки упоминали варианты Titanium Gray и Titanium Silver, поэтому финальные названия цветов могут отличаться.

На задней крышке Galaxy Watch Ultra 2 видны некоторые характеристики. Часы получат корпус размером 47 мм, сапфировое стекло, поддержку LTE, GPS и водозащиту 10ATM. Как и прошлую Ultra-модель, новинку, вероятно, будут продавать только в версии с сотовой связью, без отдельного Wi-Fi-варианта.

Отдельный вопрос — безель. По рендерам видно, что экран окружён приподнятой рамкой с минутной разметкой, цифрами и оранжевым треугольным маркером на 12 часах. Такой элемент напоминает Galaxy Watch Classic, но пока неясно, будет ли рамка вращающейся или останется декоративной.

По слухам, новая линейка часов Samsung перейдёт на платформу Snapdragon Wear Elite. Galaxy Watch Ultra 2 также приписывают аккумулятор ёмкостью 784 мА·ч.

Официальная презентация Galaxy Watch Ultra 2 ожидается на ближайшем мероприятии Galaxy Unpacked в июле. Там же Samsung должна раскрыть цену, сроки продаж и полный список характеристик.