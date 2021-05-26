СМИ: TSMC начала производство процессоров для iPhone 13

Компания TSMC начала производство систем-на-чипе A15 Bionic для iPhone 13, которые будут представлены осенью. При этом отмечается, что процесс идёт с опережением графика. Это позволит компании выпустить новые модели айфонов уже в сентябре и предупредить возможный дефицит устройств на старте.

Что касается самого A15 Bionic, то он производится по 5-нанометровому техпроцессу. Другие спецификации процессора — частота, количество ядер и прочее — не уточняются. При этом ожидается, что новые чипы получат более мощный графический блок и станут более энергоэффективными.

Помимо этого, будущим iPhone 13 приписывают более ёмкие батареи и LTPO-дисплеи, которые поддерживают переменную частоту экрана вплоть до 120 Гц. Также, по слухам, некоторые или все модели получат 8 ГБ ОЗУ и до 1 ТБ постоянной памяти.

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