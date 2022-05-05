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Новости

Российские процессоры «Эльбрус» и «Байкал» оказались под санкциями

Великобритания ввела санкции в отношении российских проектировщиков чипов, в том числе АО «МЦСТ» и «Байкал Электроникс». Таким образом компании не смогут использовать архитектуру британской ARM и производить чипы на крупнейших производствах — TSMC, UMS и Global Foundries.

Компания «Байкал Электроникс» владеет проектировочными и производственными лицензиями на все процессоры вплоть до Baikal S (топология 16 нм). Но на чипы, которые находятся в разработке (Baikal M2, Baikal L, Baikal S2), есть только проектировочные разрешения. Без производственной лицензии заводы не станут сотрудничать с «Байкал Электроникс».

Процессоры Байкал выпускает тайваньская TSMC, которая также производит чипы для Apple и Samsung.

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Источник:
Коммерсантъ

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