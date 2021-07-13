Баг в Call of Duty: Warzone дал некоторым игрокам все скины на оружие

В Call of Duty: Warzone обнаружили интересным баг, благодаря которому некоторые игроки могут получить все скины и улучшения для оружия. Кроме того, есть возможность получить тысячи уровней на аккаунты. Никто не может дать объяснений, как это активируется, но предположительно, что за этим стоят читеры.

Best hack (or glitch) ever?



Warzone players are randomly unlocking all gun camos, attachments, and level 1000 🤯



(via @DiazBiffle) pic.twitter.com/RMj8aoX0JI — DEXERTO Call of Duty Esports News (@DexertoIntel) July 12, 2021

Дело в том, что таким образом читеры могут скрывать от разработчиков свою причастность ко взлому и тем самым раздают в лобби уровни и предметы всем пользователям. Именно так, модераторы не смогут отследить действия мошенников и не будут банить их аккаунты.

По другой версии, всё это хитрый маркетинговый ход Activision Blizzard. С помощью такого бага игроки будут мотивированы получить премиальный скин и продолжат больше времени проводить в игре.