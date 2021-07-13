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Новости

Баг в Call of Duty: Warzone дал некоторым игрокам все скины на оружие

В Call of Duty: Warzone обнаружили интересным баг, благодаря которому некоторые игроки могут получить все скины и улучшения для оружия. Кроме того, есть возможность получить тысячи уровней на аккаунты. Никто не может дать объяснений, как это активируется, но предположительно, что за этим стоят читеры.

Дело в том, что таким образом читеры могут скрывать от разработчиков свою причастность ко взлому и тем самым раздают в лобби уровни и предметы всем пользователям. Именно так, модераторы не смогут отследить действия мошенников и не будут банить их аккаунты.

По другой версии, всё это хитрый маркетинговый ход Activision Blizzard. С помощью такого бага игроки будут мотивированы получить премиальный скин и продолжат больше времени проводить в игре.

Источник:
Twitter

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