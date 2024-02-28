Call of Duty: Warzone Mobile выйдет 21 марта на iOS и Android

Компания Activision анонсировала дату выхода мобильной версии Call of Duty: Warzone на платформах iOS и Android — 21 марта 2024 года.

На старте в Call of Duty: Warzone Mobile игроков ожидают две карты: «Верданск», рассчитанная на 120 участников, и «Остров возрождения» для 48 игроков.

Кроме того, будет функция кросс-прогрессии, которая позволит синхронизировать игровой прогресс между мобильной версией, Call of Duty: Modern Warfare III и версиями Call of Duty: Warzone для ПК и игровых консолей.

Для пользователей App Store и Google Play уже доступна предварительная регистрация на игру, участие в которой предоставит игрокам специальные бонусы, однако, в России она недоступна.