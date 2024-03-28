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Call of Duty: Warzone Mobile вышла в российском магазине RuStore

21 марта на iOS и Android вышла «королевская битва» Call of Duty: Warzone Mobile. В России поиграть в неё можно было, создав аккаунт другого региона в App Store и Google Play.

Однако, через неделю после глобального запуска Call of Duty: Warzone Mobile появилась в российском магазине приложений RuStore. Его разработчиком значится SingApp.

Call of Duty: Warzone Mobile вышла в российском магазине RuStore
Call of Duty: Warzone Mobile вышла в российском магазине RuStore
Call of Duty: Warzone Mobile вышла в российском магазине RuStore

Как выяснила редакция The GEEK, сначала из RuStore скачивается клиент размером 1,8 ГБ. После запуска начнется принудительное скачивание ещё 5 ГБ файлов. Затем можно зайти в свой аккаунт Call of Duty, либо создать новую учетную запись.

Call of Duty: Warzone Mobile вышла в российском магазине RuStore
Call of Duty: Warzone Mobile вышла в российском магазине RuStore
Call of Duty: Warzone Mobile вышла в российском магазине RuStore

В мобильной адаптации Call of Duty: Warzone игрокам доступны карты «Верданск», рассчитанная на 120 игроков, и «Остров возрождения» для 48 игроков. Также есть мультиплеерные арены, включая Shipment, Scrapyard и Shoot House, для игры в классические режимы, такие как Team Deathmatch.

Мобильная игра поддерживает возможность кросс-прогрессии с версиями для ПК и консолей, позволяя игрокам сохранять и синхронизировать свой игровой прогресс.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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