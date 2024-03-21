«Королевская битва» Call of Duty: Warzone Mobile вышла на iOS и Android

21 марта вышла условно-бесплатная «королевская битва» Call of Duty: Warzone Mobile для устройств на базе Android и iOS. Однако, в России игра недоступна для скачивания.

Мобильная версия Call of Duty: Warzone получила карты «Верданск» для 120 игроков и «Остров возрождения» для 48 участников, а также многопользовательские арены, включая Shipment, Scrapyard и Shoot House для классических режимов, таких как Team Deathmatch.

Игра поддерживает функцию кросс-прогрессии с версиями для ПК и игровых консолей, позволяющая синхронизировать игровой прогресс.