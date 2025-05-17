Activision закрывает Call of Duty: Warzone Mobile

Activision объявила о закрытии Call of Duty: Warzone Mobile — проекта, который должен был перенести популярную королевскую битву на смартфоны. Компания признала, что игра не оправдала ожиданий у мобильной аудитории, в отличие от успеха на ПК и консолях.

С 15 мая остановлены все внутриигровые покупки, включая очки COD и подписку Black Cell. А 18 мая 2025 года игра исчезнет из App Store и Google Play. После этого новые пользователи не смогут её установить, а социальные функции (чаты, списки друзей) будут отключены.

Тем, кто установит игру до 19 мая, по-прежнему будет доступна онлайн-игра, кросс-прогрессия и внутриигровой магазин, но до тех пор, пока работают серверы. Неиспользованные очки COD можно потратить внутри Warzone Mobile.

Вместо закрытого проекта Activision предлагает игрокам перейти в Call of Duty: Mobile, где обещает специальные бонусы для бывших пользователей Warzone Mobile.



