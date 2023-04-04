Atomic Heart продаётся со скидкой в VK Play

Только вчера стало известно, что популярная игра Atomic Heart подешевела в Steam. Сегодня аналогичные скидки добрались до российских пользователей в VK Play. В сервисе можно приобрести любую версию издания со скидкой от 20% до 25%.

Цены на Atomic Heart в VK Play:

Стандартное издание — 1999 рублей;

Золотое издание — 2399 рублей;

Премиум издание — 2699 рублей.

Это первая крупная скидка от студии Mundfish на свою игру. При этом с момента релиза прошло 1,5 месяца.

Распродажа продлится до 10 апреля 2023 года.

Ранее редактор The GEEK рассказал об особенностях каждой из версий Atomic Heart в отдельной статье, помогающей определиться с выбором издания.