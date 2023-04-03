Atomic Heart уже доступна со скидкой в Steam, всего через 1,5 месяца после её релиза. Это удивительно, учитывая то, что скидки на новые игры обычно проводятся не раньше, чем через год после их релиза.

Но Atomic Heart продолжает покорять игровую индустрию. Стоит отметить, что стандартное издание в VK Play стоило изначально 2500 рублей (около $30), что в два раза дешевле стандартной цены на Steam.

Atomic Heart пользуется огромной популярностью среди геймеров. При этом она не провалилась по продажам, что позволило разработчикам снизить цену игры всего через 1,5 месяца после релиза.

Если вы до сих пор не знаете, какое издание приобрести в VK Play, то вот подробный материал.