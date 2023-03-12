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Как купить Atomic Heart в России?

Привет!

Сегодня поговорим о нашумевшем шутере Atomic Heart. Если вы ещё думаете о покупке, то этот материал для вас. Официально в России игру можно приобрести только через сервис VK Play, а вот в Steam это сделать не получится из-за региональных ограничений.

Как купить Atomic Heart в России

VK Play. Это самый простой и верный вариант покупки для игроков из России.

  1. Переходим в сервис VK Play;
  2. Приобретаем нужное издание (рекомендую брать Золотое издание за 3199 ₽);
  3. Играем.

При этом дают несколько бонусов в виде 100 дней триала антивируса Kaspersky Premium, несколько часов игры в VK Cloud и скин пистолета в Warface (третий пункт на любителя). В общем, мелочь, но приятно.

Как купить Atomic Heart в России? VK Play

Лютым противникам VK Play стоит взять на заметку, что сейчас практически каждая уважающая себя компания создает собственный лаунчер. Например, Rockstar Games Launcher, GOG Galaxy, Steam, Origin, Epic Games Store и это ещё не весь список.

Подводя итог по VK Play. Проблем с покупкой нет, скорость скачивания высокая, а клиент максимально простой и понятный.

Xbox Game Pass. С этим способом придется немного заморочиться. Официально сейчас Xbox Game Pass в России не продается, но приобрести подписку можно на любой площадке всего за 200-300 рублей в месяц.

Atomic Heart xbox

После чего достаточно поменять регион (например, Турция), открыть приложение Xbox в Windows 11 и скачать Atomic Heart. Существенным минусом будет то, что вы не получите будущие 4 DLC, а если не продлите подписку, то через небольшой промежуток времени весь прогресс потеряете.

Какую версию Atomic Heart купить

Выбирая между версиями Atomic Heart, то я купил «Золотое издание» за 3199 ₽. Объясняю почему: вы гарантированно получите 4 дополнения бесплатно и в будущем на них не придется тратить деньги. Приобретать самое топовое издание с виртуальными артами не вижу смысла, это вариант для ярых фанатов.

Atomic Heart версии

Сама игра увлекательная и реально затягивает. Я не мог от нее оторваться неделю, пока не прошел всю сюжетную линию.

Atomic Heart гемплей
Atomic Heart гемплей
Atomic Heart гемплей
Atomic Heart гемплей
Atomic Heart гемплей
Atomic Heart гемплей

Приобрести Atomic Heart явно стоит, ведь не каждый день выходит что-то действительно интересное.

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Источник:
The GEEK
Богдан Дегтярев

Богдан Дегтярев

Главный редактор The GEEK. Всегда в поисках следующей гениальной идеи в мире технологий.

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