Привет!

Сегодня поговорим о нашумевшем шутере Atomic Heart. Если вы ещё думаете о покупке, то этот материал для вас. Официально в России игру можно приобрести только через сервис VK Play, а вот в Steam это сделать не получится из-за региональных ограничений.

Как купить Atomic Heart в России

VK Play. Это самый простой и верный вариант покупки для игроков из России.

Переходим в сервис VK Play; Приобретаем нужное издание (рекомендую брать Золотое издание за 3199 ₽); Играем.

При этом дают несколько бонусов в виде 100 дней триала антивируса Kaspersky Premium, несколько часов игры в VK Cloud и скин пистолета в Warface (третий пункт на любителя). В общем, мелочь, но приятно.

Лютым противникам VK Play стоит взять на заметку, что сейчас практически каждая уважающая себя компания создает собственный лаунчер. Например, Rockstar Games Launcher, GOG Galaxy, Steam, Origin, Epic Games Store и это ещё не весь список.

Подводя итог по VK Play. Проблем с покупкой нет, скорость скачивания высокая, а клиент максимально простой и понятный.

Xbox Game Pass. С этим способом придется немного заморочиться. Официально сейчас Xbox Game Pass в России не продается, но приобрести подписку можно на любой площадке всего за 200-300 рублей в месяц.

После чего достаточно поменять регион (например, Турция), открыть приложение Xbox в Windows 11 и скачать Atomic Heart. Существенным минусом будет то, что вы не получите будущие 4 DLC, а если не продлите подписку, то через небольшой промежуток времени весь прогресс потеряете.

Какую версию Atomic Heart купить

Выбирая между версиями Atomic Heart, то я купил «Золотое издание» за 3199 ₽. Объясняю почему: вы гарантированно получите 4 дополнения бесплатно и в будущем на них не придется тратить деньги. Приобретать самое топовое издание с виртуальными артами не вижу смысла, это вариант для ярых фанатов.

Сама игра увлекательная и реально затягивает. Я не мог от нее оторваться неделю, пока не прошел всю сюжетную линию.

Приобрести Atomic Heart явно стоит, ведь не каждый день выходит что-то действительно интересное.