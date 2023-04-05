Обновление Atomic Heart добавляет поддержку 120 Гц для консолей

Шутер Atomic Heart получил обновление под номером 1.4.0.0, которое уже доступно для версии игры в Steam, а когда патч появится в VK Play — разработчики из студии Mundfish пока не уточнили.

Список изменений:

Добавлена возможность настройки размера субтитров;

Добавлена возможность настройки размера элементов интерфейса;

Появилась поддержка режима 120 Гц на PS5 и Xbox Series X|S;

Исправлен баг, когда некоторые достижения были заблокированы;

Исправлен баг, когда «Ну, Погоди!» в комнате для сохранения не показывался;

Улучшены тени, обновлены шейдеры и другие анимации;

Несмотря на исправления, разработчики предупредили игроков, что если достижение было заблокировано ранее из-за ошибки игры, то его нужно получить заново.

А если вы получили все достижения, но финальная награда не появилась после прохождения сюжета, то стоит начать новую игру — достижение будет разблокировано автоматически.

Студия Mundfish предупредила, что некоторые достижения возможно придется получать повторно, если они не были засчитаны корректно в первый раз. В любом случае обновление 1.4.0.0 значительно улучшит игровой опыт и сделает шутер Atomic Heart еще более захватывающим.

Кстати, сейчас игру можно приобрести со скидкой в VK Play и Steam.