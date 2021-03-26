Asus ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro получили обновление до Android 11

После выпуска глобального обновления Android 11 для ZenFone 6 еще в январе, Asus наконец-то готова сделать то же самое для своей новой серии ZenFone 7.

Пока обновление Android 11 доступно для ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro, но на внутреннем рынке – Тайване. Для двоих смартфонов номер сборки одинаковый – 30.40.30.93 и приносит патч обновления безопасности от марта 2021 года, а также исправляет некоторые баги. Кроме всех новшеств Android 11, апдейту подверглись фирменные приложения Asus.

В компании отмечают, что обновление выпускается небольшими партиями, поэтому на родине бренда оно может занять несколько дней. После этого, глобальная версия должна выйти по всему миру.