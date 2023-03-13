Asus выпустила лимитированный маршрутизатор ROG Rapture GT-AX11000 Pro в стиле аниме «Евангелион»

Asus выпустила лимитированный маршрутизатор ROG Rapture GT-AX11000 Pro с дизайном в стиле аниме «Евангелион». Устройство работает на частотах 5 ГГц и 2,4 ГГц, общая скорость передачи данных достигает 11 000 Мбит/с, поддерживается стандарт Wi-Fi 6 и технология AiMesh.

Маршрутизатор оснащен 4-ядерным 64-битным процессором Broadcom с частотой 2,0 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти DDR4 и 256 МБ флэш-памяти. На нем размещены порты 2,5G WAN и 10G WAN/LAN, четыре 1G LAN, а также USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0. Порты 2,5G и 10G Ethernet могут использоваться для интернет-подключения и локальной сети.

Цена новинки составляет 3499 юаней (~38 300 рублей). ROG Rapture GT-AX11000 Pro — не первое устройство Asus в стиле «Евангелион». Ранее компания выпустила тематическую материнскую плату ROG Maximus Z690 Hero и видеокарту GeForce RTX 3090 ROG STRIX EVA Edition.