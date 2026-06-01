Huawei выпустила игровой роутер X1 Pro с Wi-Fi 7 за $98

Huawei официально представила в Китае Router X1 Pro Gaming Edition — игровую версию роутера с поддержкой Wi-Fi 7.

Главная ставка сделана на снижение задержек и стабильность соединения в играх. Роутер поддерживает Wi-Fi 7+ и технологию Multi-Link Operation (MLO), которая позволяет устройствам одновременно использовать диапазоны 2,4 и 5 ГГц для более быстрого и стабильного подключения.

Huawei заявляет, что Router X1 Pro Gaming Edition лучше справляется с помехами и прохождением сигнала через стены благодаря системе ускорения слабого сигнала и динамической узкополосной технологии.

Внутри установлен фирменный чип Lingxiao с отдельным процессором для обработки сетевых задач и снижения задержек.

Роутер получил цилиндрический корпус и систему из 11 антенн для кругового покрытия сигнала. Также предусмотрены четыре Ethernet-порта 2.5G для игровых ПК, консолей и других высокоскоростных устройств.

Новинка работает на HarmonyOS 4 и поддерживает экосистему Huawei Smart Home. В игровой версии также появился встроенный шлюз Star Flash и движок Game Turbo для оптимизации сетевого трафика.

В Китае Huawei Router X1 Pro Gaming Edition оценили в 666 юаней (около $98).