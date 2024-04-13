Астрономы запечатлели гибель кометы вблизи Солнца

За несколько часов до полного солнечного затмения 8 апреля, астроном-любитель Ворачат Бунплод из Таиланда обнаружил маленькую комету недалеко от Солнца, которая через считанные часы распалась.

Комета SOHO-5008, вероятно, распалась, приблизившись слишком близко к Солнцу. Гибель кометы подтвердил коронограф Солнечной и гелиосферной обсерватории NASA (SOHO).

В тот же день, когда тень Луны проходила над Нью-Гэмпширом, другой астроном-любитель Линь Цзысюань сделал фото кометы. Эксперты отмечают, что наземные наблюдения таких комет весьма редки и возможны только во время затмений.

Такие кометы, как правило, принадлежат к группе Крейца. Предполагается, что они являются остатками большой кометы, разрушенной около 2000 лет назад.